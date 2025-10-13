Chimi Cafe 219 Bloomfield Ave
Beverages
Tropical Juices
Cereza - small$4.00
Cereza - Md$6.00
Cereza-Lg$8.00
Chinola-small$4.00
Chinola - Md$6.00
Chinola-Lg$8.00
Chinola con Avena - small$5.00
Chinola con Avena- Md$7.00
Chinola con Avena - large$9.00
Lemonade-small$5.00
Lemonade - Md$7.00
Lemonade-Lg$9.00
Cup with Ice$1.00
Limon Con Avena$6.00
Limon con Avena-Lg$10.00
Morir Soñando-small$6.00
Morir Sonando - Md$8.00
Morir Sonando-Lg$10.00
Tamarindo -Sm$4.00
Tamarindo- Md$6.00
Tamarindo - Lg$8.00
Sm Milk with Passion Fruit$5.00
Md Milk w Passion Fruit$7.00
Limon Avena Md$8.00
Milkshakes
Banana$6.00
Banana - Md$8.00
Mango$6.00
Mango-Md$8.00
Papaya$6.00
Papaya - Md$8.00
Strawberry$6.00
Strawberry And Banana$6.00
Strawberry And Banana -Md$8.50
Strawberry -Md$8.00
Banana-Lg$10.00
Mango-Lg$10.00
Papaya-Lg$10.00
Strawberry-Lg$10.00
Strawberry And Banana-Lg$10.00
Sm Pineapple$6.00
Md Pineapple$8.00
Lg Pineapple$10.00
Sm Blackberry$6.00
Md Blackberry$8.00
Lg Blackberry$10.00
Sm Chocolate$6.00
Md Chocolate$8.00
Small Guanabana$6.00
M Guanabana$8.00
L Guanabana$10.00
Red Bull
Coffee
Food
A la Carte
Breakfasts
BaconEgg And Cheese Quesadilla$7.00
Cheese And Vegetables Quesadilla$5.00
Grilled Chicken Quesadilla$7.00
Shredded Chicken Quesadilla$6.00
Beef Bacon Egg And Cheese Sandwich$7.00
Croissant$4.50
Grilled Chicken Sandwich$6.00
Quesadilla Cheese$5.00
Pork Bacon Egg And Cheese Sandwich$5.00
Ham Egg And Cheese Sandwich$5.00
toast with butter$1.50
crossaint$1.75
Sandwich$10.00
Grilled Chicken Quesadillas Con Papas$9.00
Chesseburger
Club Sandwiches
Deserts
Dominican Hotdog
Empanadas
Beef and Cheese$2.00
Beef Empanadas$2.00
Bolas de Papa (Res)$3.00
Bolas De Yuca (Cheddar)$3.00
Chicken and Cheese$2.00
Chicken Empanadas$2.00
Croquetas De Jamón$1.00
Croquetas De Pollo$1.00
Croquetas De Yuca (Res)$3.00
Ham and Cheese Empanadas$2.00
Pizza Empanada$2.00
Queso Empanada$2.00
Quipe de Pollo$4.00
Quipe de Res$4.00
Shrimp$3.00
empanada de huevo$3.00
Ensalada
Fritura
Longaniza Con Tostones$15.50
Carnitas Con Tostones$15.50
Orejita Con Tostones$16.00
Chicharon De pollo Con Tostones$14.00
Fritura De Personal$25.00
Orejita con Batata$17.00
Carnita con Batata$15.00
Longaniza Con Batata$15.00
Chicharron De Pollo Solo$9.00
Carnita Sola$8.00
Pechurina Sola$9.00
Longaniza Sola$9.00
Orejita Sola$10.00
Fritura de Carne (2) con:$18.00
Salami Con Tostones$11.00
Salami Solo$6.00
Fritura Medium 4 carnes$40.00
Fritura Large/ 6 carnes$60.00
Fritura Familiar$90.00
Chicharron de Cerdo Con Tostones$15.00
Pechurina con Tostones$15.00
Chicken Wings con Papas$9.00
Chicken Wings con Tostones$10.00
Chuleta Aumada Frita con Tostones$11.00
Pechurina Con papas$15.00
Carnita con papas$15.00
Yuca Con Longaniza$10.00
Pica Pollo Combo$8.00
Chicharron Cerdo$10.00
Helados Bon
Mofongos
Mofonguitos
Patacon
Salsas / Sauces
Sides
Chicharron Cerdo
1
Chimi Cafe Location and Hours
(973) 732-7059
Open now • Closes at 10PM